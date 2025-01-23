"ACI" يقول كلمته: مطار المدينة الوصيف الأفضل شرق أوسطياً

"الفاضل": التصنيف تأكيد عالمي على تطبيق المشغل أعلى معايير الجودة

استحوذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، على المركز الثاني ضِمن تقييم مجلس المطارات الدولي ACI للمطارات في الشرق الأوسط للربع الثاني من العام الماضي 2016؛ وذلك من بين 10 مطارات في المنطقة شَمِلتها عملية التقييم؛ حيث حصل على 4.65 من مجموع 5 نقاط في إجمالي رضا المسافرين عن جودة الخدمات التي تقدمها المطارات الدولية.

وفي فئة المطارات ذات السعة 5 إلى 15 مليون مسافر، جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المركز الحادي عشر من بين 80 مطاراً حول العالم، والمركز 38 على مستوى مطارات العالم، من بين أفضل 267 مطاراً عالمياً.

وفي تعليق له، قال مدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة محمد بن عبدالله الفاضل: "يشكّل هذا التصنيف تأكيداً عالمياً على تطبيق شركة طيبة لتشغيل المطارات (المشغل) لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لأعلى معايير الجودة والتميّز في إدارة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يعبر عن اهتمام كافة العاملين بالمطار والتزامهم بتحقيق أفضل النتائج الخدمية وفق أفضل المعايير العالمية".

وأوضح "الفاضل" أن شركة طيبة لتشغيل المطارات تعمل بشكل مستمر على تلبية تطلعات المسافرين في الحصول على خدمة عالية الجودة بمختلف مرافق المطار؛ وذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مسيرة التطوير المستمر لخدمات النقل الجوي في المملكة؛ مشيراً إلى الدعم المستمر الذي توفره الهيئة العامة للطيران المدني للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد السعودي.

وكشف، أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز قد حقق نتائج عالية في عدد من فئات التقييم، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز أداء السلامة بما يساعد على نضج صناعة الطيران؛ مؤكداً أن المملكة تتمتع بأجواء هي من بين الأكثر أماناً في العالم، كما أنها تشهد ارتفاعاً مستمراً في الحركة الجوية وتنوعاً متزايداً في مقدمي خدمات الطيران.

من جهته، أعرب مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات، المهندس سفيان عبد السلام، عن بالغ سعادته لتحقيق هذه النتائج؛ مشيراً إلى أن هذه هي نقطة البداية لمزيد من تحسين وتطوير الخدمات وبما يتوافق وتوقعات المسافرين والهيئة العامة للطيران المدني.

ويعتبر مجلس المطارات الدولي ACI الممثل التجاري الوحيد للمطارات في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يمثل ما يزيد على 1850 مطاراً؛ أي ما يعادل 95% من إجمالي حركة المطارات عالمياً، إلى جانب دوره في الترويج للتميز المهني في إدارة عمليات المطارات.

ويطبق المجلس برنامج جودة الخدمات بالمطارات، والذي يعد منصة عالمية لقياس رضا المسافرين عن الخدمات التي تقدمها لهم المطارات أثناء سفرهم، حيث يوفر البرنامج للمطارات أدوات ووسائل للأبحاث والحصول على المعلومات التي تمكنها من التعرف على آراء واستطلاعات المسافرين والخدمات والمنتجات التي يرغبون في الحصول عليها.