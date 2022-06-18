أبراج المراقبة الجوية الافتراضية

بدأت التجارب الأولية في مارس 2009م حينما نفَّذت saab groupu عرضًا لمفهوم "البرج البعيد" في مركز المراقبة الجوية بمدينة مالمو السويدية. وفي المؤتمر العالمي للمراقبة الجوية GATC الذي عُقد في أمستردام عام 2011م تم منح مشروع "البرج البعيد" جائزة المشروع الأكثر تقدمًا، ثم شهد عام 2015م تشغيل مطارات صغيرة عدة في السويد بأبراج افتراضية، قبل أن يصبح "مطار الجبال الإسكندنافية" السويدي أول مطار في العالم يتم بناؤه بدون برج مادي، وذلك في شهر ديسمبر من عام 2019م. أما النقلة الحقيقية فقد حدثت عام 2021م، وتمثلت في مطار لندن سيتي الذي أصبح أول مطار كبير في العالم يتخلى عن برج المراقبة التقليدي؛ إذ تم نصب برج حديدي بطول 50م، وتزويده بـ 14 كاميرا فائقة الدقة، تقوم بإرسال الصوت والصورة (من خلال شبكة ألياف آمنة) إلى مركز مراقبة على بُعد 112 كيلومترًا في هامشاير شرق لندن.