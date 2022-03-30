أمي تؤيد الدراسة في رمضان..!

اقترحتْ عليَّ منهجية للحياة في رمضان، وكيف يجب أن تعيش الأسرة السعودية خلال هذا الشهر المبارك. حددتْ بداية اليوم مع الاستيقاظ للسحور قبل أذان الفجر بنصف ساعة؛ لتجتمع الأسرة، وتتناول سحورًا خفيفًا، يمكن إعداده في وقت قصير؛ ليتحقق الاقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ودعم الجسد بطاقة مناسبة، تُمكِّنه من العمل خلال اليوم. بعد ذلك أداء صلاة الفجر، ويعقبها راحة للجسد حتى الثامنة والنصف، وبعدها الانطلاق للدوام.