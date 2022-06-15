الخوف من البديل..!

قصة مكررة؛ دائمًا نراها في منشآتنا المختلفة، وهي الخوف من صناعة البديل، أو الخوف من منافسة الغير، أو الخوف من اختيار الشخص الكفؤ ليكون البديل الأفضل. قلة نادرة هم من يصنعون البديل.. كما نرى الكثير من المديرين يُهمِّشون موظفيهم، وكأنهم أعداء لهم، خوفًا من بروز قدراتهم للآخرين.