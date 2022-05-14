الضمان المطوَّر وراتب الزوجة..!!

الضمان المطوَّر وإن بدأ بمساعدة الكثير من العائلات وأصحاب الأُسر، حسب بياناتهم المسجَّلة لديه، ووفقًا لاشتراطاته التي وضعها بعد تقارير متعددة، ودراسات طويلة ومضنية دون شك، فإن هناك العديد من المقدمين عليه، وبعض مَن شملتهم الإعانة فترة ثم توقفت عنهم، تم رفض طلباتهم لأسباب مقنعة للضمان، لكنها في الاتجاه الآخر غير ذلك.. وهم مَن تم رفض طلباتهم من النظام الإلكتروني ..!!