المدينة والإنسان والاستدامة: رسالة أمانة الرياض على أرض الواقع

لا شكل أن العوامل الرقمية والتكنولوجية، ذات أثر مباشر في تحقيق مفهوم الاستدامة، ولكن تبقى الفكرة الأساسية الرئيسية، في كيفية أن نجعل من المجتمع الإنساني متقبلًا ومتعاونًا مع المجتمع المدينة الإنساني، وإذا وصلنا في نقطة ما إلى مرحلة التوافق بين المدينة والإنسان من بوابة أنسنة المدينة، فإن الإنسان بطبيعته يسعى إلى المحافظة على إنسانيته وعلى كل ما يساهم في داوم هذه الإنسانية، وهذا ما يجعل تحقيق مستوى عالٍ جدًا من الاستدامة أمرًا طبيعيًا، يصبح معه العمل في مخططات المدينة القائمة أو المتوسعة أو الحديثة، متوافقًا كليًا مع مخططات الاستدامة والأنسنة والتطور التكنولوجي الرقمي.