الوجه القبيح لهؤلاء الحاقدين

لست هنا للرد على الصحافية اللبنانية، وعلى تغريدتها المسمومة والمستفزة لكل مواطن سعودي، يرفض التدخل من شؤون بلاده؛ فقد سبقني في الرد الكثيرون من الزملاء الكُتّاب، والمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أعنيه هنا توجيه سؤال للزميلة غير العزيزة، التي سبق أن عملت في السعودية، وتعايشت مع المجتمع السعودي عن قرب، كيف تتنكر للجميل؟ وكيف تتجاهل الجهد المبذول من حكومات السعودية المتعاقبة لمواجهة الإرهاب والتغلب عليه، بعدما انتشر بشكل مقلق في ربوع الوطن، واكتوى بناره المواطن والمقيم على حد سواء؟ ولماذا ربطت بين إعدام هؤلاء الإرهابيين ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي؟ الإجابة واضحة وجلية، هي أن حقد ديانا وغيرها على السعودية هو الباعث الأول وراء تغريدتها الملغمة بشتى أنواع الغل على استقرار السعودية وشعبها، بعكس ما تشهده بلادها من زعزعة سياسية، وانفلات أمني.