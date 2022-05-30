تناقُص معدل المواليد في السعودية.. إنذار مبكر!

الثروة البشرية هي التي تصنع الأمم، وهي عامل الزخم الأهم الذي يسهم في ازدهارها، والمحافظة على حضارتها. اسألوا الصين، وقوام شعبها الذي يناهز 1.5 مليار نسمة، عن سياسة تحديد النسل التي ألغتها منذ سنوات، وكيف أصبحت تشجع شعبها باستماتة على إنجاب المزيد من الأطفال. واسألوا اليابان عما يعانيه اقتصادها بعد انخفاض عدد سكانها إلى ما دون 126 مليون نسمة، والحوافز المادية والمعنوية التي تقدمها الحكومة للأسر لتشجيعها على زيادة الإنجاب، واضطرارها للسماح بدخول أعداد كبيرة من الوافدين لتعويض التناقص الحاد في عدد القوى العاملة. واسألوا القارة العجوز ودولها الأوروبية التي تعيش أسوأ أيامها منذ عقود بعد أن اتخذوا الكلاب بديلاً للأطفال؛ فتدهورت أوضاع مساهمة الأفراد في الناتج المحلي، وتآكلت العوائد، وسافر جزء منها إلى الخارج.