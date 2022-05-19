زخم التعداد .. واحتياجات السكان

وفي ظل هذه التكامل نرجو أن تستثمر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشكل الأمثل، نتائج التعداد العام للسكان، وما يوفره من قواعد بيانات شاملة حول الصحة العامة والتعليم والسكن ومستويات الدخل والبطالة، ومدى "التزاحم" في المدن الرئيسية، وغير ذلك، عبر خطط مدروسة فعلًا، وقرارات متأنية من قبل كل جهة تعي احتياجات السكان في أي من مناطق المملكة؛ لمعالجة تحديات قد "تتضخم" أكثر في الغد إذا لم يتم تداركها اليوم، وتعزيز نجاحات تحققت في معظم المسارات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 التي استثمرت كثيرًا من الفرص غير المستغلة نتيجة لعدد من العوامل؛ منها التواصل الفعال بين الجهات الحكومية تحت مظلة رؤية وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاده مزدهر، بإذن الله.