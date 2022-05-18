سحابية أو افتراضية.. مطاعم ليس لها عنوان!!

ونسبة للقبول الواسع الذي حظيت به الفكرة في المجتمع، فقد وجدت جهات عدة في المطاعم السحابية ضالتها كفكرة تتمتع بمواصفات وامتيازات لا تتوافر لدى نظيراتها من المطاعم التقليدية؛ كونها ليست بحاجة لاستنزاف أموال للإيجار، أو إبرام العقود للحصول على مكان متميز، أو واجهات عصرية لعرض الطعام، أو مساحات كبيرة تسع الزبائن، وهي لا تأخذ كثيرًا من الوقت للتجهيز، ولديها سرعة فائقة في إعداد قوائم متنوعة من الطعام، تمثل رغبات العملاء من مختلف القارات في مطبخ واحد، وتقدم الخدمة بكفاءة عالية ومضمونة، وفوق كل ذلك تساهم في تخفيض تكاليف التوصيل عبر وسائل النقل المختلفة.