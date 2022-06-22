صوتك الداخلي.. هل هو صديق أم عدو؟!!

هذه الأصوات الداخلية - وما فيها من شهوات الدنيا- غالبًا ما تلعب دورًا في أفكارنا.. يقول أبو العتاهية: "ولرُبّ شهوة ساعة.. وقد أورثت حزنًا طويلاً".. فالحكماء والأذكياء دومًا ما ينجحون في تجاوز الأصوات السلبية، ويختارون الأصوات الإيجابية بكثير من الحكمة والصبر، ويعد هذا الصوت الداخلي لدى الإنسان هو نتاج عقله، وهو ما قاله الفيلسوف سقراط، حينما قال: "لا يكون الشخص حكيمًا حتى يتغلب على شهواته".. فهو ليس حالة من الهلوسة.. ومن يقع في الغضب الفاحش، وأقصد بأن الغضب ليس شعورًا سلبيًّا تمامًّا؛ فإنَّ قدرًا مناسبًا منه مطلبٌ ضروري للبقاء.