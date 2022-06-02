عادل الجبير وما بين سطور تعيينه مبعوثًا للمناخ

نعلم جيدًا أن ملفات المناخ والبيئة أصبحت مهمة جدًا, وترتبط كليًا بالدول الصناعية, لما تخلفه عمليات الصناعة في هذه الدول من مخرجات تؤثر على البيئة وعلى المناخ بشكل عام, والمملكة وهي من أكبر الدول الصناعية في العالم وضمن مجموعة العشرين, لديها من العلاقات والاتفاقيات الدبلوماسية والاستثمارية في الخمس سنوات الأخيرة ما جعلها محط أنظار كافة المنظمات الدولية المعنية بشؤون المناخ والبيئة, ولا شك أن المملكة تمتلك أنظمة وتشريعات مهمة وفعالة في هذا المجال, وتهتم كثيرًا بالحفاظ على البيئة والمناخ, والرؤية 2030 أكدت على أهمية موضوع المناخ والمحافظة على البيئة والاحتباس الحراري.