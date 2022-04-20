عندما قال الملك: "الإنسان أولاً"

هذه الروحانية التي حرمنا منها كورونا في العشر الأواخر في السنة الماضية، والتي قبلها. هذه المفارقة تجعل مَن يتأملها يقول "وين كنا ووين صرنا؟".. لم تكن مجرد نتيجة طبيعية لمرور الزمن؛ فنحن لا نزال حتى اليوم نقرأ أخبارًا عن دول كنا نظن أنها منتصرة بقوانينها إلا أنها لا تزال تأن تحت مسننات كورونا، بل كما أعلنت "سكاي نيوز"، تحولت أوروبا إلى بؤرة لتفشي كورونا، ونسمع عن دول طالما حدثتنا عن حقوق الإنسان أنها دهست ثائرين في تجمعات مناهضة للقاح بالخيول، ودول أخرى أفلتت على تلك التجمعات الكلاب البوليسية.. هذا وكانت السعودية تستضيف أول ماراثون دولي بالرياض، شارك فيه أكثر من عشرة آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات دون إجراءات احترازية، ودون أن يكون هناك عواقب؛ إذ إن حالات التعافي تزداد، حتى أعلنت وزارة الصحة في 9 إبريل تسجيل صفر وفيات لأول مرة منذ عامين.