قيادات شابة للمناطق والمحافظات

ومما ركزت عليه الرؤية الاهتمام بالعناصر الشابة، وتعليمها، وتدريبها؛ لتتسلم المناصب القيادية في قطاعات الدولة كافة. وهذا ما لمسناه منذ فترة من خلال تعيين بعض أمراء المناطق ونواب أمراء المناطق، وكذلك التركيز في التعيينات بالقطاعات الحكومية كافة على الفئة الشابة من الجنسين. ولا غرابة في ذلك بحكم أن أغلب المجتمع من الفئة الشابة. وذلك الأمر يؤكد أن تلك الرؤية تُعتبر خطة للمستقبل، بل للأجيال القادمة، تراعي حاجات المستقبل وتطوره ومفاهيمه. ولعل التعيينات الأخيرة لأصحاب السمو أمراء محافظات (جدة والطائف والأحساء)، وكذلك نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، تصبُّ في هذا الاتجاه؛ إذ إنهم جميعًا من فئة الشباب المتطلع بكل همة وحماس لخدمة دينه ووطنه، يحملون روح العطاء والمثابرة لتحقيق التميز لبلاد الحرمين الشريفين. بالتأكيد إن التركيز على فئة الشباب الذين اكتسبوا الخبرة والممارسة يعني مزيدًا من التنمية والتطور والأفكار التي تحلق بنا إلى قمة الهرم.. فهنيئًا للوطن بهذه العقول الشابة.