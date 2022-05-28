لماذا يشربون الكحول؟!!

أدركت بعد هذا الموقف العابر أن هناك مَن يتجه للكحول بحثًا عن المتعة والضحك.. وعلمت أن هناك معاناة كبيرة، يواجهها الكثير في حياته بسبب هذا الأمر. يعلم يقينًا أن شرب الكحول محرَّم في شريعتنا الإسلامية؛ فيشعر بالذنب والألم بعد كل كأس.. يصرف أمواله ومقدراته على متعة وقتية زائلة.. يعاني من اضطرابات المزاج مع كل من حوله بسبب هذه المشروبات الخبيثة -أعاذنا الله وإياكم منها-. يخشى في كل موقف أن يتم اكتشافه من قِبل الجهات الرسمية؛ فيعيش حياة كلها خوف وحذر وترقب سلبي. إن كان متزوجًا، ولديه أطفال، زادت مشاكله، ويعلم أنهم يعلمون عن حاله السيئ، ويمثلون بأنهم لا يعلمون. تصرفاته ورائحته النتنة تكشفان البلاء الذي يواجهه.