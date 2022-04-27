للأسف، في مجتمعنا نجد عكس ذلك، بل هنالك من أبناء وبنات وطننا من يهاجم الإبل التي نعتبرها ويعتبرها العالم من حيواناتنا الوطنية، ومن أساسات تشكيل هويتنا. والقاسم المشترك لكل من يهاجمها ويقذفها بجرم ليس فيها هو محدودية معرفتهم بهذا الكائن العظيم. هنا ينبغي أن لا نلوم من يقول إن الإبل هي السبب وراء التصحر؛ لأن هذا مستوى فهمه، ولأنه لا يعرف أن كل المواشي تجتث العشبة التي تأكلها من جذورها إلا الإبل؛ تأكل بعضها، وتترك بعضها؛ لكي تنمو من جديد. ينبغي أن لا نلوم من يقول إن الإبل سبب للتصحر؛ لأنه لا يعلم أن كل المواشي تدمر العشب الذي تسير فوقه بحوافرها إلا الإبل؛ والسبب يعود لخفافها التي لا تؤثر على النباتات المدهوسة.