"نفر الرز بـ9".. لماذا؟

* طبعًا قلت قد تكون الزيادة في ذلك المطعم فقط؛ فأحببت التأكد بسؤال المطعم الشعبي الموجود بالحارة نفسها التي أقطن بها عن سعر نصف حبة المظبي مثلاً؛ ليجيب بـ21 ريالاً؛ فأسأل مطاعم أخرى، وكلها حول السعر ذاته، بل هناك أكثر، أي "كل يقول الزود عندي"، ليس في الجودة والمذاق، وإنما في زيادة الأسعار، وكل ذلك ملاحظ خلال العام الميلادي الجديد، هذا بخلاف ارتفاعات تسجلها مطاعم أخرى منذ فترة، مثل مطاعم الشاورما التي لم تعد في متناول اليد لرب الأسرة المتوسطة والكبيرة، ومطاعم البيتزا، والوجبات السريعة.. بل إن العدوى لم تسلم منها حتى مطاعم الفول والتميس!