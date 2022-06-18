وزارة الموارد البشرية: بين المأمول والواقع



من خلال تماسّنا المباشر مع فرع الوزارة في الرياض، الذي قد يعد الأكثر نشاطًا وضغطًا وحجمًا في الأعمال، وجدنا أن كوادر الفرع في مراجعتها وتدقيقها دائمًا ما تضع نصب أعينها تحقيق المصلحة العامة للجميع في العملية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بل تقدم حلولًا ومقترحات، وكل هذا يحدث تحت مظلة التشريعات الجديدة الحديثة الخاصة بأنظمة الموارد البشرية في المملكة، وفرع الرياض نفسه، تجد فيه دائمًا الحلول والمساعدات. وأكثر أمر لا يرغبون به هو إيقاف نشاط أو تعطيل عمل؛ لهذا تجدهم وكأنهم فعليًّا موظفون في كل الشركات، وهم كذلك وكأنهم أصحاب العلم لكل الشركات؛ يعملون لضمان تحقيق التشريع والنظام، والوصول إلى نقطة يمكن من خلالها الأخطاء والانحرافات، وبنفس الوقت ضمان تدفق العمل نفسه وإيراداته.

