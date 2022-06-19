يوم الأب العالمي.. "محد درا عنه"

للأسف لا يتم ذكر الأب بشكل حقيقي إلا بعد وفاته؛ لأن الأمور تتكشف، وتتضح الحقائق، ويعلم الكل أنه ذلك السند الخفي الذي يحمل الهم والتعب بكل قوة وصبر وجَلَد دون أن يبيح عما بداخله، بل ينثر الفرح والابتسامة على الجميع؛ حتى لا يشعروا بالضيق والضجر. هذا الجَلَد -للأسف- تفهمه الأسر بشكل مقلوب معتقدين أن هذا الأب يعيش السعادة دون منغصات ودون مشاكل، وأن طريقه مفروش بالورود، متجاهلين صعوبة الحياة ونكدها وامتلاءها بالأضداد التي قال عنها الشاعر: