"اقلطوا وأرحبوا" في "إكسبو ٢٠٣٠"

مَن يتعود على القمم لا يرضى بغير إكسبو ٢٠٣٠؛ فقد نظمت المملكة في السنوات الأخيرة الكثير من المؤتمرات والقمم والتجمعات الدولية على أراضيها محققة نجاحًا تنظيميًّا، يلفت الأنظار، بل يتفوق على غيره بمراحل.. وهذا ليس بغريب على أبناء وبنات السعودية العظمى الذين يحملون الحب والولاء لهذه البلاد وقادتها كابرًا عن كابر؛ ولذلك لا نستغرب فوز السعودية باستضافة المعرض الأهم عالميًّا (إكسبو ٢٠٣٠)، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها (كوريا الجنوبية)؛ ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرات السعودية وإمكاناتها على تنظيم أهم التجمعات العالمية، وكذلك ما لمسه العالم من طموح وإصرار لدى أبناء وبنات هذه البلاد لتحقيق المستحيل.