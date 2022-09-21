وطن الخير والاستقرار

اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وهو مناسبة سعيدة وغالية على قلب كل مواطن سعودي، نستذكرها ونفرح بها جميعًا؛ فقد استطاع مؤسس هذه البلاد بفضل الله وتوفيقه، ثم بإصراره وشجاعته وقوة إيمانه، جمع الشتات، وتوحيد الكلمة، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التقدم والازدهار إلى الأمام، ثم توالى من بعده أبناؤه البررة الذين ساروا على النهج القويم، ونهضوا بهذا الوطن الغالي نحو التقدم والرقي حتى أصبحت المملكة العربية السعودية مضرب المثل بين الدول المتقدمة في الأمن والاستقرار والتنمية والإنجازات -ولله الحمد-.