رونالدو في السعودية.. الدبلوماسية الشعبية تتجلى

لا أود الحديث هنا عن الجوانب الفنية المتعلقة بهذا اللاعب العالمي، ومدى المكاسب الرياضية التي سيحققها انضمامه للنصر السعودي؛ فذلك شأن النقاد الرياضيين وخبراء كرة القدم، لكن ما جذب انتباهي بوصفي إعلامية هو مقدار الاهتمام الذي حظيت به السعودية، والشغف الذي أبداه كثير من الغربيين لمعرفة تفاصيل الحياة السعودية، وموقع الدوري السعودي ضمن الدوريات العالمية، إلى غير ذلك من التفاصيل العديدة.