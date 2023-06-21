القبيلة في العصر الحديث..!!

من الطبيعي جدًّا أن يحدث مثل هذا الانفتاح والتوسع المكاني في عصر النهضة وزيادة عدد السكان، ويحدث ذلك حتى على مستوى قارات العالم، وفي ظل طلب الرزق والتعليم كانت الهجرة العكسية من القرية إلى المدينة، حيث الوظائف والجامعات.. ولم يبقَ في القرى والمراكز والهجر إلا الندرة اليسيرة جدًّا.. ولا أدل على ذلك من حركة ضم المدارس التي انتهجتها وزارة التعليم بسبب ضعف أعداد الطلاب في بعض تلك المواقع.