التوازن بين النمو السكاني والعمراني

وختامًا أشير إلى أننا في ظل رؤية 2030، وما أعلن عنه سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- من خطط ومشاريع مقبلون على مرحلة جديدة للعقار والأراضي والإسكان في المملكة، والتي تتطلب من الجهات المعنية ومن الخبراء والمختصين بذل كل ما في الوسع نصحًا وتوجيهًا وإرشادًا وتخطيطًا وتنفيذًا للوصول إلى تحقيق المستهدفات وتلبية المتطلبات.