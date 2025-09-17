السكن في المملكة: من التحدي إلى الفرصة

أحد تلك الحلول هو توجيه الاستثمارات نحو بناء وحدات سكنية اقتصادية بأسعار معقولة، بدلاً من التركيز على المشاريع الفاخرة فقط، وهو ما يتطلب تبنّي تقنيات بناء حديثة ومواد مستدامة لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة البناء، مثل البناء المسبق الصنع (Pre-fabricated) والطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تُسرع من وتيرة البناء، وتُقلل من الهدر، وتُخفّض التكاليف بشكل كبير، مما يجعل السكن أكثر يسراً. كما يمكن تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات؛ تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية والخدمية، حيث يمكن لتلك المشاريع أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع، وتساعد على إنشاء أحياء متكاملة تلبي احتياجات السكان وتُقلل من تكاليف التنقل، مع تصميم وبناء وحدات سكنية تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، وتعزز جودة الحياة للسكان وتُقلل من فواتير الخدمات على المدى الطويل، بما يُلبّي تطلعات جيل الشباب الواعي بيئيًا.