الأمن الغذائي والسياحة..!

علينا إنشاء 13 غرفة مشتركة، تتبع لوزارة الداخلية، بعدد مناطق السعودية، تستقبل التقارير اليومية من طوارئ المستشفيات والمراكز الصحية، الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتثقيف العاملين فيها بالرفع المباشر إلى هذه الغرف - كلٌّ في منطقته - لأي حالة تسمم غذائي، وسؤال المصاب عن اسم مُقدِّم التغذية وعنوانه، وإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات المستهلكين، وإذا تكرر اسم مقدم التغذية لرقم مُعيَّن تحدده الجهة ذات العلاقة؛ فإنه يستوجب التحرك سريعًا، ومخاطبة الأمانات والبلديات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت تورطه في شبهة فساد غذائي.