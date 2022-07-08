"خروفة" العيد..!!

وبالمقابل دخلت على الخط محال الحلويات والمعجنات منذ سنوات، ولكن على طريقتهم الخاصة؛ فكلما قرب عيد الأضحى زادت عروض تلك المحال بإعلانات غريبة وعجيبة حتى لو كانت في بعض الأحيان بطريقة مشوقة، وهي أقرب عادة للبهرجة من كونها ذات مصداقية حقيقية.. لكن ما استجد هذا العام أن وصل الأمر ببعض الإعلانات تلك أن مَن تكون اسمها (خروفة) فسوف تكون لها هدية كيكة عيد الأضحى كبيرة الحجم، وعلى شكل خروف في شكل يسرُّ الناظرين. وهم يعلمون، بل متأكدون تمام التأكيد أنه لا يوجد من يكون اسمها (خروفة)، ولكن لعلمهم المسبق أن أكثر متابعيهم على السوشال ميديا من النساء فلذلك يقومون بنشر تلك البروشورات في التغريدات التي نستطيع أن نصفها بأنها للتسويق فقط..!