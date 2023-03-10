خونة الأوطان..!!

لا يمكن أن يكون هناك إنسان سوي، لديه عقل مدرك، واتزان في التصرفات، وبصيرة راسخة، يخون وطنه ومجتمعه، ويقابل ذلك بالنكران والجحود، ما لم يكن الجاحد الناكر للمعروف والقيم الإنسانية والوطنية مريضًا نفسيًّا، ومعتلاً اخلاقيًّا، لا يدرك ما يفعل ويقول، وما لم يكن فاسدًا من الأساس، تتخبطه وساوس الشيطان..!!