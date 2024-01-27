أسواقنا الشعبية تطلب السعودة..!

عندما يأتي زائر إلى أي بلد في العالم فإن زيارة أسواقها الشعبية والتراثية تعتبر من الأساسيات التي يحرص عليها؛ لشراء تذكارات وصناعات محلية من تلك الدولة. وهذا السائح بديهيًّا سيتناقش مع البائع، ويسأله عن بعض المعلومات السياحية والتراثية التي تخص تلك الدولة؛ وبالتالي يحصل على معلومات من ذلك البائع.