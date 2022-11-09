السعودية أنموذجًا

هذا الأنموذج فريد في بناء الدولة الحديثة، التي تبني في جدار العالم، وتحافظ على مكتسباته، وتسعى إلى تشكيل المشاريع والبرامج الإنسانية الكبيرة، المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يمثل اليوم علامة بارزة في سِجل السعودية الإنساني، وقطرة من فيض عطائها؛ فأياديها بيضاء ممتدة بسخاء تجسيدًا لأسمى معاني التضامن الإنساني، قال تعالى: { لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.