رسالة "هلوسة طبيب" إلى د.عبدالإله

اعلم أن إبداعك لا يعترف الكثير به، وأن الطب يأخذ المبدعين ويحولهم إلى مدمني عمل، ويحاصر حياتهم الإبداعية، وأصدق دليل على ذلك أن حفلات عشاء الأطباء يكون العمل والطب فيه هما موضوع النقاش الرئيسي؛ الأمر الآخر أن الكثير من الطب لا يسمح بالكثير من الإبداع في ممارسته اليومية، كما أن كثافة العمل تتفوق على أي رغبة في التفكير الإبداعي، والحل يكمن في محاربة هذا الاتجاه ومحاولة الحفاظ على الاهتمامات الأخرى.