الدرعية عز السعوديين وملفاهم

مرة أخرى يعود التاريخ إلى الوراء، ويستعيد ذكرى النهضة العلمية والثقافية التي امتازت بها الدرعية قبل أكثر من 300 عام عندما شهدت ميلاد الدولة السعودية الأولى على يد المغفور له - بإذن الله - الإمام محمد بن سعود في حدث استثنائي فريد ومنعطف تاريخي بالغ الأهمية، عندما تنادى العلماء والمثقفون والمفكرون وقاموا بإرساء دعائم الدولة الجديدة، وتمكّنوا من إحداث طفرة علمية غير مسبوقة، حيث برزت مدارس جديدة في الخط وعلوم اللغة والفقه، إضافة للعديد من المؤلفات والمخطوطات التي لا زالت تشهد على ذلك التاريخ المضيء.