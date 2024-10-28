"نزاهة".. حماية المال العام وركيزة التطور الشامل في رؤية 2030

ولقد وُلدت هذه الهيئة قوية، شامخة بمبادئها، حيث تعنى بحماية المال العام ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها، كما تعمل الهيئة على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة، وتواصل جهودها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (65/أ) وتاريخ 13/ 4/ 1432هـ، الذي نص على تأسيسها واستكمال لوائحها التنفيذية واستقطاب الكفاءات المؤهلة، بالإضافة إلى رسم الاستراتيجيات المستقبلية التي تمكّن الهيئة من النهوض بمسؤولياتها على أكمل وجه.