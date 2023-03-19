قراءة في ملف العنف

اخترت التحدث عن ملف العنف اليوم بالتحديد لطرح أرقام عالمية عنه، فمن السذاجة أن يتم تناول أي قضية وإسقاطها على مجتمع دون النظر في وجودها في كل مكان. ولعل التأخر في تمكين المرأة معرفيًّا ومهنيًّا سابقًا بسبب سطوة الصحوة؛ ساهم في حِدّية الخطابات اليوم ولا عجب.. ٣٠٪ من النساء تعرضن للعنف من شركائهم أي قرابة ٧٣٦ مليون امرأة حول العالم (تقرير البنك الدولي ٢٠٢٢).. أكثر من نصف مليون امرأة تتعرض سنويًّا للعنف في أمريكا؛ بل في كل ٦٨ ثانية تتعرض ضحية للاعتداء.. في مصر وفي دراسة حديثة (٢٠٢٢) كشفت أن ٧٥٪ من النساء يتعرضن للعنف، و٨٠٪ يتعرضن للتحرش.. في إيران قتلت الفتيات في بث مباشر وتم تسميمهن على مرأى العالم؛ لكن لا أحد يبدو أنه يهتم لشأن الآسيويات! فلا يوجد مردود مادي من ابتزاز الدول التي تعيش على خط الفقر أو حتى تلك الدول التي تحاضر علينا ليل نهار.