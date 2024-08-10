عالمية التخيُّل تقودك للنجاح!

نحتاج فقط إلى التفكير فيما يمكن تحقيقه، أو أبعد من ذلك قليلاً.. وهذا جاك كانفليد يقول: "إن العقل أداة شديدة القوة والفاعلية، لدرجة أنه يمكن أن يقدم لك كل شيء تريده حرفيًّا، ولكن عليك أن تعتقد أن ما تريده ممكن".