عالمية التخيُّل تقودك للنجاح!

عالمية التخيُّل تقودك للنجاح!
عند خلق الصور الذهنية "الفنتازيا" لتحقيق نجاح مُعيَّن، يقوم على إعمال العقل التخيُّلي، يكون الشخص أقرب إلى تحقيق هذه الصورة الذهنية في أدنى مستوياتها. يقول نابليون هيل: "أيًّا كان.. ما يستطيع العقل تصوُّره وتصديقه يستطيع أيضًا تحقيقه".
نحتاج فقط إلى التفكير فيما يمكن تحقيقه، أو أبعد من ذلك قليلاً.. وهذا جاك كانفليد يقول: "إن العقل أداة شديدة القوة والفاعلية، لدرجة أنه يمكن أن يقدم لك كل شيء تريده حرفيًّا، ولكن عليك أن تعتقد أن ما تريده ممكن".
الفقر الذي نراه في كثير من الناس سببه عدم تفعيل الخيال، فلا أفقر ممن يفتقر إلى الخيال.
إذن، يجب علينا أن نميِّز بين حدود الحقيقة ورحابة الخيال المبدع؛ فالخيال واسع، والحقيقة ضيقة.
يقول الفيلسوف عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين: "المنطق يأخذك من ألف إلى ياء، والخيال سوف يأخذك إلى أي مكان).
إذا لم يكن للإنسان أجنحة تطير به من دائرة الواقع إلى دائرة الخيال فإنه لن يرى أبعد من أنفه، ولن يصل إلى ما يريد، ولن يطير.. يقول الملاكم المسلم "محمد علي كلاي": "الذي لا يوجد لديه خيال ليس له أجنحة".
نعم، أجنحة الخيال هي التي ستحلق بك في سماء الإبداع وأرض الواقع.
لولا الخيال لانفجرت من العزلة؛ فهو بساط الريح الحقيقي، الذي يحلق بنا فوق الأرض وتحت السماء؛ كي ننتج!!
الخيال في نظر ألبرت آينشتاين أهم من المعرفة.. وما يميِّز أسوأ مهندس معماري عن النحلة (الأكثر خبرة) هو أنه بنى الخلية في ذهنه قبل بنائها في الواقع. إنها فكرة "كارل مارس".
أنا أعتقد أن الكثير من الناس لديهم الكثير من الخيال، لكن الفروق الفردية ليس في الذكاء وإنما في التفكير؛ لذلك نرى تفاوت النجاحات، التي تتعاظم مع وسع الخيال، وإلا لما رأينا الأفعال!!
لا يمكننا أن نذهب إلى أي مكان من غير الخيال، ولا نستطيع فعل شيء دون أن نتخيل.. فلا ضير في تضخيم الأشياء؛ لنرى عن بُعد ما نحتاج إليه عن قرب.
يقول نجيب محفوظ في تلك الغربة الناتجة من الخيال: "أليست الحقيقة أغرب من الخيال"؟!
الخيال الواقعي لا يصدع الرأس، والعكس صحيح. لقد برر ألبرت آينشتاين بأن الإبداع خيال، والخيال للجميع.. نعلم يقينًا أن احتباسنا للواقع يميتنا، وانفتاحنا على الخيال يحيينا.
ونختم بمقولة ألبرت آينشتاين الذي يقول: "العلامة الأكيدة على العبقرية ليست المعرفة، بل الخيال". ويقول أيضًا: "الخيال أكثر أهمية من المعرفة؛ فهو محيط بالعالم).
تخيل كل ما هو جميل لحياتك، بشكل إيجابي ومتدفق، بكل مشاعرك؛ لنراك على قمة المجد!!