الإيجابية السامة .. ورؤية 2030

ولعل أحد أبرز جوانب الإيجابية السامة تمسك بعض قادة المنظمات والقطاعات، بشكل مفرط بظهور مؤشرات الأداء باللون الأخضر "الإيجابي" في لوحة التحكم "الداش بورد"، بأي طريقة كانت!!، في حين قد يختفي خلف ذلك اللون الأخضر لونا أحمر قاني نتيجة لمشاكل جوهرية تم اهمالها، ونقد بناء تم قمعه، وتقييم حقيقي تم تجاهله، وموظفين لا يجرؤون على التعبير عن مطالبهم واحباطاتهم، ليشكل ذلك إيجابية سامة عنيفة في بيئة العمل. وهنا أحيل القارئ إلى مقالي السابق بعنوان "مؤشرات الأداء والأبراج العاجية".