ما هي سوسة العلاقات؟

ومما يجب التنويه له يا سادة أن ذلك المنهج في منع الإساءة وردها هو من أوائل ما يجب أن يتعلمه أطفالنا؛ فلا تركض لمواجهة من يسيء لطفلك بدلاً منه، بل علِّمه كيف يرد الإساءة ويحمي ذاته، فلن تكون موجودًا دائمًا لحمايته، فإن مما سيزيده ثقة وقوة أن يتولى تلك الشؤون بنفسه حتى يغدو شابًّا صلبًا، لا يقبل من يجرح كرامته، أو يستغل طيبته، ولا يتردد في مواجهة من يطأ منطقته بسوء. قال الله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}. وقيل في تفسيرها: من شتمك فاشتمه من غير أن تعتدي عليه، فالقصاص في الدنيا جائزٌ مع أفضلية العفو والصفح. ولا شك أن العفو خلق عظيم، والصفح خصلة كريمة في المواقف العظيمة، ولكن ما نتكلم عنه هنا هو الصغائر اليومية المنغصة، والمواقف المتكررة التي ترهق صاحبها، ويصبر صبرًا يودي به للقبر! مخالفًا لمنهج العفو الذي تصاحبه سريرة سليمة ونفسٌ مرتاحة.