صندوق العائلة.. ضرورة أم ترف..؟!

ما دعاني للكتابة عن ذلك هو ما نسمع عنه من اختلافات بسيطة في وجهات النظر عن تلك الترتيبات التي تكون بين العائلة الواحدة، كالأب والجد والأبناء من ذكور وإناث، وأعمام وأخوال، كلهم داخلون في صلب العائلة الواحدة، وأحيانًا يكون الاتفاق على مبلغ شهري معيَّن، كأن يكون 500 ريال أو 1000 ريال، بحسب ما تتفق عليه هذه العائلة أو تلك، وعلى الجميع الامتثال دون النظر لحالة بعض أفراد تلك العائلة المادية من حيث الاستطاعة من عدمها؛ إذ يمثل ذلك المبلغ البسيط في نظر البعض هاجسًا وحِملاً كبيرًا عليه، ولبعضهم لا شيء يذكر؛ فهو يدفعه بكل سهولة، دون أن يربك ميزانيته الشهرية؛ ولذلك من غير المعقول ولا المقبول أن يتساوى الجميع في مقدار ذلك المبلغ أيًّا كان، مثل الذي ذكرته آنفًا أو قريبًا منه، أو أكثر بحسب المتفق عليه..! فقد يكون بين أفراد العائلة مليونير -ما شاء الله-، أو يكون دخله الشهري كبيرًا جدًّا -ما شاء الله-، وقد يكون بعضهم دخله بسيطًا، لا يتعدى 5 آلاف ريال، أو أقل، أو أكثر بقليل.. فهل من الإنصاف أن يتساوى الجميع في دفع مبلغ واحد..؟! أعتقد أن المساواة بينهم بالمبلغ الشهري نفسه المتفق عليه في دفعه فيه غبن كبير لهم..!!