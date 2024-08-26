مع بدء العام الدراسي الجديد..!

وطالما انطلاق العام الدراسي جاء بناء على خطة تقويم لخمس سنوات قادمة، أصدرتها وزارة التعليم مشكورة، ولا يمكن أن يُؤخَّر عن موعده في يوم 14/ 02/ 1446هـ، فلا أقل من أن يكون دوام تلك المراحل، بما فيها رياض الأطفال والمرحلتان الابتدائية والمتوسطة، عن بُعد على أقل تقدير، حتى يتحسن الجو، وتكون درجات الجو مناسبة للدوام لمثل تلك الفئات السنية الصغيرة؛ ولذلك كان الاقتراح بأن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة مدرستي لتلك المراحل، التي أثبتت جدواها خلال السنوات الماضية من أيام جائحة كورونا، وما بعدها، وأيام تعليق الدراسة للأجواء الممطرة، بنجاح وبأداء كبير وباهر، خاصة أنها ـ أي المنصة ـ كلفت الملايين -ما شاء الله-؛ ولذلك كان الرجوع لها عند الحاجة والضرورة مطلبًا مُلحًا وضروريًّا في ظل هذه الأيام الحارة جدًّا، وأبناؤنا الطلاب من هاتين المرحلتين حتى "الثانوية" قد يتضررون أكثر من شدة الحرارة في مثل هذه الأيام من غيرهم كطلاب الجامعات؛ كونهم كبارًا، التي سوف تستمر لنهاية شهر سبتمبر المقبل أو لنهاية شهر أكتوبر المقبل..! وهذا يدلنا على أن شدة الحرارة والأجواء الساخنة سوف تستمر لمدة شهرَين متتاليَين.