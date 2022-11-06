ظرفية نعم "الخضراء" ولا "الحمراء"..!!

يقول قائل: أن تقول "نعم" لكل شيء يعني أن تقول كلمة "لا" لأشياء أخرى.. فمن لا يقدر كلمة لا لاتهتم به، ولكن عليك أن تلبسها بعبارة جميلة، وأن تكون لبقًا في الرد، كقولك: لا.. شكرًا، أو: لا أود القيام بهذا الآن، أو: أود مساعدتك، ولكنني مشغول جدًّا اليوم، أو: أنا لست مهتمًّا بالأمر، شكرًا لك.