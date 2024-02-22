ولكن ماالذي يمثل القوة الشديدة التي تتمتع بها العادات؟ إنها الرغبة وكثيراً ما نغفل عن تأثيرها وبالتالي فإن الرغبة اللاواعية تنشأ في عقولنا وتبدأ في إدارة حلقة العادة على سبيل المثال اكتشف أحد الباحثين مدى القوة التي يتمتع بها الطعام والرائحة في التأثير على السلوك عندما لاحظ كيفية تمركز محال المخبوزات داخل مراكز التسوق؟! وعادةً ما تكون بعيدة حتى تنتشر الرائحة و تنشأ معها الرغبة التي تبدأ حلقة العادة في البحث عنها والشراء منها حتى لو لم تشتهها ؟! وذكر د.تشارلز أن اثنين من الباحثين في جامعة ميتشيجان كتبا أن الرغبة تتحول إلى شهوة قهرية يمكنها تحويل عقولنا إلى وضع القيادة الآلية حتى في وجه أعتى المثبطات بما في ذلك السمعة والوظيفة والعائلة.