تثبَّتوا من مخالفاتكم..!

*طبعًا بالعودة لتاريخ المخالفة -بحسب الرسالة- وجدت أنها حدثت في الرابع من شهر رمضان المبارك. وكما يعلم الجميع، الإخوان في إدارة المرور -وفقهم الله- يعملون دومًا في المواسم (مثل رمضان) خطة مرورية بالأماكن التي تشهد زحامًا مروريًّا مثل الموقع الذي حدثت به مخالفتي، وهو شارع الأمير نايف - تقاطع الملك سعود بالدمام قبل الوصول لمجمع الحياة بلازا، حيث قام المرور بإغلاق الشارع، وتحويل مسار الحركة المرورية إجباريًّا لليمين لشارع الملك سعود، ولكن مع الأسف الشديد لم يتزامن ذلك الإجراء مع إجراء آخر بديهي وموازٍ، وهو (إغلاق) كاميرا ساهر الموجودة والمتربصة بالمارة في الموقع ذاته، التي أخذت -وإن شاء الله أنها توقفت الآن- في (جلد) العابرين بالمخالفات، وهم "يا غافل لك الله". فبمجرد الوقوف أمام حواجز الإغلاق، ثم الانحراف إجباريًّا لليمين، لا بد من المرور على حدود المسارات، ومباشرة يتم تسجيل مخالفة مثل حالتي! وكان الله في عون مَن كان مروره يوميًّا بالموقع ذاته، الذي أصبح بهذه الطريقة أشبه (بالكمين)!