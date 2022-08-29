"موهبة" وموهوبون

والاهتمام بالموهبة عند الطفل يبدأ من الأسرة عندما يلاحظ الوالدان أن أحد أبنائهما يمتلك موهبة، أو لديه اهتمام بمجال ما من المجالات. ومن هنا يبدأ دور الوالدين في التشجيع، والدعم.. ويُعدُّ هذا أمرًا في غاية الأهمية؛ لأنه يغرس في الطفل الموهوب الثقة في النفس. ولكن من الأفضل إلحاقه بإحدى المؤسسات والكيانات المتخصصة في رعاية المواهب، حيث يمكن أن تظهر الموهبة لدى الطفل منذ السنة الثانية من عمره.