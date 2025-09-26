كارثة التباهي بالثراء على المجتمعات

الأخطر من ذلك أن الاستعراض الزائد للثروة قد يغرس في نفوس الشباب والمراهقين على وجه الخصوص فكرة أن المال وحده هو معيار القيمة الاجتماعية، وأن النجاح لا يقاس إلا بامتلاك المظاهر المبهرة. هذه الرسالة الخطيرة قد تدفع البعض إلى البحث عن طرق غير مشروعة للثراء السريع، مثل السرقة أو النصب أو ترويج المخدرات أو أي وسائل غير أخلاقية. والسبب في ذلك أنهم يظنون أن الوصول إلى مستوى من يستعرضون ثرواتهم هو الهدف الأسمى، غير مدركين أن كثيراً من هؤلاء لم يحصلوا على أموالهم بكد أو اجتهاد، بل جاءتهم عن طريق الوراثة أو ضربة حظ غير مخططة.