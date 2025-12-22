حين تقود الحاجة وتقيّد الرغبة: كيف تُبنى مشاريع العمل غير الربحي؟

لكن في المقابل، تواجه بعض الكيانات الخيرية واقعًا مختلفًا؛ إذ يأتي الدعم مشروطًا بنوع مشروع محدد، وعدد معين من المستفيدين، ونوعية بعينها من المواد أو الخدمات، سواء كانت مساعدات مادية، أو أجهزة، أو سداد التزامات خدمية. هنا، يتشكل المشروع أحيانًا وفق “وصفة جاهزة” تلبي رغبة المتبرع أكثر مما تعكس خريطة احتياج الجمعية وخططها الاستراتيجية. فيتحول المشروع من مبادرة نابعة من رؤية مؤسسية، إلى منتج مُفصّل لجهة داعمة، قد لا ينسجم مع أولويات التوقيت ولا مع عمق الحاجة.