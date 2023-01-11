مُثلَّث "إحكام" بين الأخذ والرد..!!

تكررت مثل هذه الرسائل على المواطن والمكاتب الهندسية قبل عام تقريبًا، وتم معالجتها من قِبل المكاتب الهندسية، بحسب ما تم طلبه من قِبل منصة إحكام، وها هي اليوم تتكرر للمرة الثانية؛ وهو ما أثار حفيظة المواطن والمكاتب الهندسية على السواء، وأصبحت المكاتب الهندسية في حرج مع المواطن صاحب الطلب، ومع المنصة التي أثقلت كاهلها بأعمال إضافية، تتطلب جهدًا أكبر، ووقتًا أكثر. وقد لجأت بعض المكاتب الهندسية لطلب قيمة إضافية من صاحب الطلب، وهذا الأمر ليس له وجاهة قانونية ولا أدبية، ومنصة إحكام تتحمل تبعات ذلك، والمفاهمة بينها وبين المكاتب الهندسية، وإعلان عدم استيفاء المكاتب الهندسية أي رسوم إضافية من المواطن.