الزوج ونشر الغسيل!!

الدخول للمطبخ من وقت لآخر فيه من الفوائد الشيء الكبير؛ فبإمكان ولي الأسرة المتمثل في الزوج أن يصل لقناعة تامة على نحو أن الاعتماد على النفس في تعلُّم طبخة ما، أو معرفة احتياجات المطبخ التموينية، وكيفية ترتيب الأواني، وتغيير أماكن الثلاجة -على سبيل المثال- يجعل من ذلك أمرًا في غاية المتعة، وإدخال السعادة والبهجة والرضا في الروح كشخص منتج ودراماتيكي..!!