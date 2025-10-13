الشركات القابضة.. نموذج سعودي يُحتذى

بلا شك أثبتت التجربة السعودية في إدارة الشركات القابضة أن الحكومة حين تكون شريكًا ذكيًا ومرنًا، يمكنها أن تقود شركات قابضة نحو آفاق غير مسبوقة من النمو والابتكار، حيث نجحت المملكة في إعادة مفهوم "الشركة الحكومية"، من كونها عبئًا على الدولة، كما نشهد في العديد من الدول الأخرى، لتصبح رافعة اقتصادية وتنموية واستراتيجية، استطاعت المملكة من خلالها أن تؤسس لنموذج متميز وناجح يستحق المتابعة والدراسة، وجدير بالاقتداء.