مصدر عزة النفس

وهنا سأسرد لكم قصة عجيبة، حدثت لي مع ناقتي من نوع المجاهيم. وهذا النوع من الإبل يُعتبر أحد أنواع الإبل التي يعود أصلها للجزيرة العربية. في يوم من الأيام دخلتُ حظيرة الإبل، ومعي أحد أبناء عمي الصغار. وكانت هذه الناقة دائمًا ما تحب اللعب معي. وأثناء غفلة مني قامت هذه الناقة بدهس هذا الطفل من باب اللعب معه. ولله الحمد نجا هذا الطفل بأعجوبة، ولكنني قررت أن أعاقبها؛ فقمتُ بربط أيديها بالقيد؛ لكي لا تقوم بدهس الصغار مجددًا. أظلم الليل؛ فذهبت للمنزل، وفي الصباح اتصل بي مُربِّي الماشية، وقال لي: الناقة قطعت قيدها، وقطعت الشبك الحديدي، وذهبت، وتركت ابنتها. للأمانة، لم أصدق ما يقوله المُربِّي لي؛ فمن المستحيل أن تترك الناقة حوارها لأي سبب من الأسباب. ذهبتُ لموقع الإبل؛ لأتحقق من الأمر. حينما وصلت وجدت أن ما قيل لي وقع بالفعل؛ فصُعقت؛ والسبب أنني أشاهد ابنتها أمامي وهي غير موجودة بين الإبل. جلستُ فترة أُحدِّث فيها عقلي؛ لكي أستوعب ما حدث ويحدث، فقلت: يجب أن يكون هناك شخص قام بسرقتها. وللأسف، لم أجد حولي أثرًا لسيارة غير سيارتي. وعلاوة على ذلك، وجدت آثار أقدامها متجهة للشرق. لم أجد تفسيرًا لما يحصل. ومن باب طمأنة النفس قلت لمُربِّي المواشي: لا عليك؛ سوف تجوع، وتحن على ابنتها؛ وتعود. وهذا هو الأمر المتوقع عند كل بدوي يعرف الإبل. للأسف، مرَّت الأيام، وهبَّت العواصف الرملية، ولم تعد ناقتي، ولم أستطع أن أجد لها أثرًا لكي أقتفيه.