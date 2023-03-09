أخضر الخير

يوم العلَم مناسبة عزيزة تملأ القلب حبًّا واعتزازًا وشكرًا للخالق، وتحية العلَم تحية يؤديها المواطنون للوصول إلى المجد والعلياء؛ من أجل أن يبقى الوطن صامدًا وحب الوطن مقترن بالحفاظ على العلَم خفاقًا.